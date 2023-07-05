Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що супровід воєнізованою охороною відновили з 30 червня. Наразі вона працює у поїздах №81 Київ — Ужгород, №41 Дніпро — Трускавець та № 712 Київ – Краматорськ. Від моменту запуску охорона здійснила 17 рейдів та долучилась до вирішення кількох конфліктних ситуацій, зокрема, не допустила до потяга нетверезого пасажира.

"Впродовж рейсу в поїзді перебувають двоє працівників воєнізованої охорони. Вони здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони. Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходять інструктаж перед кожним рейсом", - йдеться у повідомленні.

Надалі проєкт планують масштабувати, оскільки у потягах фіксують випадки адмінпорушень. Насамперед це куріння та вживання алкоголю. Працівники воєнізованої охорони можуть здійснювати засоби фізичного впливу та використовувати спеціальні засоби, а також розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення. До їхніх повноважень входить також особистий огляд та огляд речей, вони можуть передати порушника правоохоронним органам. Для того, щоб викликати охорону, пасажиру потрібно звернутися до провідника або начальника поїзда.

"Не маємо сумнівів, що воєнізована охорона буде дієвим інструментом для виявлення та притягнення до відповідальності порушників. Крім того, працівники охорони зможуть допомогти поїзній бригаді вирішити і більш складні конфліктні ситуації", - зазначили в Укрзалізниці.