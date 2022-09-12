Укрзалізниця повідомила про додаткові рейси столичної електрички. Потяги вирушатимуть перед комендантською годиною
Від 12 вересня дні столична електричка робитиме додаткові рейси перед комендантською годиною
Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.
"Відсьогодні київська кільцева електричка виконує додаткові рейси перед комендантською годиною", - йдеться в повідомленні.
О 21:31 електропотяг вирушає з Дарниці через Лівобережну, Троєщину, Почайну та прибуває до Святошина о 22:20.
Також з Дарниці о 21:37 вирушає через Центральний вокзал, Караваєві Дачі, Борщагівку електричка до Святошина, прибуває о 22:29.
Зі Святошина через Сирець, Почайну, Русанівку їде о 21:39, у Дарниці о 22:31.
Крім того, зі Святошина через Центральний вокзал, Видубичі та Березняки вирушає електричка о 21:30 та прибуває до Дарниці о 22:22.
"Останній рейс з вокзалу на лівий берег вирушатиме аж о 21:56, а в напрямку Святошина - о 22:04", - наголосили у відомстві.
Розклад по станціях та електронні квитки в чат-боті.
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