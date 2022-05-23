Укрзалізниця повідомила про додатковий евакуаційний потяг з Донеччини на 23 травня
23 травня евакуаційний поїзд вивезе людей із Покровська Донецької області до Львова
Про це повідомили на сайті Укрзалізниці.Потяг поїде за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Відправлення із Покровська заплановане на 16:30.
Час відправлення може змінитися, повідомляють залізничники.
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