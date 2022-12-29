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Укрзалізниця повідомила про затримку 5 поїздів унаслідок точкового знеструмлення

29 грудня, 2022 четвер
09:31
Суспільство Потяг Київ – Біла Церква

Уранці 29 грудня унаслідок точкового знеструмлення затримуються щонайменше на 30 хвилин п'ять потягів

Про це інформує Укрзалізниця.

"Внаслідок точкового знеструмлення інфраструктури 5 поїздів Укрзалізниці з-поміж 77 прямують із затримкою понад 30 хвилин", - пише пресслужба.

Зокрема затримуються:

  • №7/8 Одеса-Головна — Харків +2:37
  • №1/2 Харків — Івано-Франківськ +1:07
  • №129/130 Кременчук — Ворохта +0:39
  • №149/150 Полтава-Південна — Чернівці +0:39
  • №65/66 Умань — Харків +0:37.

Нині київська кільцева електричка рухається за розкладом.

Крім того, поїзд №38 Запоріжжя — Київ прибув на 20 хвилин пізніше, бо затримався на дільниці Славгород-Синельниково: посеред колії лежали уламки збитого "шахеда".

"Усі "Фортеці незламності" на вокзалах мають резервне живлення та прихищають людей.
Посадка та висадка на поїзди триває через підземні переходи, де це можливо, а ми нагадуємо, що в разі спізнення через тривогу на свій поїзд, ви можете з тим же квитком протягом доби доїхати будь-яким іншим рейсом того ж напрямку", - додали в Укрзалізниці.

  • Уранці 29 грудня на територіях Київської, Сумської, Миколаївської, Полтавської, Житомирської, Одеської областей, а також в Києві, працюють українські сили протиповітряної оборони.  
  • Близько восьмої години ранку 29 грудня у Кривому Розі випереджуючи вимкнули електроенергію, а критичну інфраструктуру перевели на генератори.  

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Одеса
Запоріжжя
Харків
Івано-Франківськ
Полтава
Укрзалізниця
ППО
Чернівці
ЗСУ
Кременчук
війна з Росією
Умань
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