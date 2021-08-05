Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Рахова та Одеси

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Зважаючи на пікову сезонну популярність маршрутів, Укрзалізниця призначила додаткові поїзди та збільшила кількість місць у деяких наявних поїздах", - йдеться у повідомленні.



Так, з 6 серпня почне курсувати швидкий нічний поїзд №217/218 Київ - Рахів. Він відправлятиметься з Києва по парних числах о 14:28. Зворотно з Рахова він вирушатиме по непарних числах о 18:20. Поїзд курсуватиме до 31 серпня. Він дозволить забезпечити щоденне сполучення Рахова з Києвом.



З 9 серпня почне курсувати поїзд №287/218 Київ - Одеса. Він відправлятиметься через день по непарних числах до кінця літа. З Києва він вирушатиме о 00:55, а зворотно з Одеси - о 13:33. Зазначається, що 21 серпня поїзд не курсуватиме з технічних причин.



Зазначається, що поїзд Київ - Одеса складатиметься виключно з поїздів класу RIC, тобто міжнародного стандарту пасажирських вагонів, які призначені для руху як по вузьких, так і широких коліях, а у кожному купе передбачено рукомийник. Місця в таких вагонах продаватимуться за принципом СВ: 2 пасажири на купе.



У пресслужбі зазначили, що компанія також додала вагони до найбільш популярних поїздів, які курсують з Києва до Маріуполя та Попасної.