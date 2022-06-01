Укрзалізниця призначила на 1 червня один додатковий евакуаційний потяг
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 1 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.
Розклад евакуаційних поїздів на 1 червня:
16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів
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