Укрзалізниця призначила на 29 травня один додатковий евакуаційний потяг
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 29 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.
Розклад евакуаційних поїздів на 29 травня:
16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів
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