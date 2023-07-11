Укрзалізниця призначила новий Інтерсіті Київ - Харків

Про це інформує Укрзалізниця.

"Один з найбільш популярних і завантажених напрямків Укрзалізниці отримає тимчасовий нічний рейс швидкісним Hyundai Rotem", - пише пресслужба.

Інтерсіті їздитиме з 16 липня по 9 серпня лише у неділю, середу та п'ятницю.

З Києва поїзд №720 відправлятиметься о 23:53 і прибуватиме до Харкова о 05:04.

У зворотному напрямку, з Харкова, потяг №719 їхатиме о 23:33, а у столиці о 04:56.

Повідомляється, що з 19 липня розклад поїзда буде скоригований через проведення ремонтних робіт на дільниці.

Квитки на поїзд вже доступні в застосунку, чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.