Укрзалізниця призначила новий Інтерсіті Київ - Харків
З 16 липня Укрзалізницею курсуватиме тимчасовий Інтерсіті+ №720/719 за маршрутом Київ — Харків
Про це інформує Укрзалізниця.
"Один з найбільш популярних і завантажених напрямків Укрзалізниці отримає тимчасовий нічний рейс швидкісним Hyundai Rotem", - пише пресслужба.
Інтерсіті їздитиме з 16 липня по 9 серпня лише у неділю, середу та п'ятницю.
З Києва поїзд №720 відправлятиметься о 23:53 і прибуватиме до Харкова о 05:04.
У зворотному напрямку, з Харкова, потяг №719 їхатиме о 23:33, а у столиці о 04:56.
Повідомляється, що з 19 липня розклад поїзда буде скоригований через проведення ремонтних робіт на дільниці.
Квитки на поїзд вже доступні в застосунку, чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.
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