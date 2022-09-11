Укрзалізниця призначила один евакуаційний потяг на 11 вересня

Про це йдеться на сайті компанії.

Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.

Нагадаємо, вокзал у капелюшку: в Калуші по-особливому зустрічатимуть стотисячного пасажира "Стефанія експресу"

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