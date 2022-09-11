Укрзалізниця призначила один евакуаційний потяг на 11 вересня
Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс із Покровська до Львова на неділю, 11 вересня. Проїзд у ньому безкоштовний
Про це йдеться на сайті компанії.
Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.
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