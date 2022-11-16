Укрзалізниця публікує графік затримок потягів
16 листопада потяги по Україні їдуть з певними затримками внаслідок обстрілів населених пунктів напередодні
Про це інформує Укрзалізниця.
"Через пошкодження інфраструктури та відсутність напруги в контактній мережі деякі поїзди Укрзалізниці продовжують рухатись із затримками. Проте переважна більшість ділянок з пошкодженнями електромережі вже відновлена", - пише пресслужба.
Потяги:
- №45/46 Ужгород - Харків затримується на 7 год 24 хв;
- №715/716 Перемишль - Київ затримується на 6 год 58 хв;
- №21/22 Трускавець - Харків затримується на 4 год 54 хв;
- поїзд Відень - Київ затримується на 3 год 17 хв;
- №749/750 Ужгород - Київ затримується на 3 год 12 хв;
- №3/4 Ужгород - Запоріжжя затримується на 2 год 43 хв;
- №35/36 Перемишль - Одеса затримується на 1 год 1 год 44 хв.
Всі інші рейси затримуються менше ніж на годину.
Також через пошкодження контактної мережі Укрзалізниця змінила маршрут прямування потягів:
- №749 Київ - Ужгород;
- №67 Київ - Відень;
- №53 Київ - Перемишль;
- №15 Харків - Рахів;
- №91 Київ - Львів;
- №18 Ужгород - Харків;
- №92 Львів - Київ;
- №2 Івано-Франківськ - Харків;
- №54 Пшемисль - Київ;
- №68 Варшава - Київ;
- №750 Ужгород - Київ.
"Зміна маршруту цих поїздів не вплине на можливість пасажирів вийти по потрібних їм станціях, проте час в дорозі для цих рейсів збільшиться орієнтовно на 30 хвилин", - додають у відомстві.
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