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Укрзалізниця публікує графік затримок потягів

16 листопада, 2022 середа
15:43
Суспільство Укрзалізниця потяг

16 листопада потяги по Україні їдуть з певними затримками внаслідок обстрілів населених пунктів напередодні

Про це інформує Укрзалізниця.

"Через пошкодження інфраструктури та відсутність напруги в контактній мережі деякі поїзди Укрзалізниці продовжують рухатись із затримками. Проте переважна більшість ділянок з пошкодженнями електромережі вже відновлена", - пише пресслужба.

Потяги:

  • №45/46 Ужгород - Харків затримується на 7 год 24 хв;
  • №715/716 Перемишль - Київ затримується на 6 год 58 хв;
  • №21/22 Трускавець - Харків затримується на 4 год 54 хв;
  • поїзд Відень - Київ затримується на 3 год 17 хв;
  • №749/750 Ужгород - Київ затримується на 3 год 12 хв;
  • №3/4 Ужгород - Запоріжжя затримується на 2 год 43 хв;
  • №35/36 Перемишль - Одеса затримується на 1 год 1 год 44 хв.

Всі інші рейси затримуються менше ніж на годину.

Також через пошкодження контактної мережі Укрзалізниця змінила маршрут прямування потягів:

  • №749 Київ - Ужгород;
  • №67 Київ - Відень;
  • №53 Київ - Перемишль;
  • №15 Харків - Рахів;
  • №91 Київ - Львів;
  • №18 Ужгород - Харків;
  • №92 Львів - Київ;
  • №2 Івано-Франківськ - Харків;
  • №54 Пшемисль - Київ;
  • №68 Варшава - Київ;
  • №750 Ужгород - Київ.

"Зміна маршруту цих поїздів не вплине на можливість пасажирів вийти по потрібних їм станціях, проте час в дорозі для цих рейсів збільшиться орієнтовно на 30 хвилин", - додають у відомстві.

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Одеса
Запоріжжя
Львів
Харків
Івано-Франківськ
Укрзалізниця
Ужгород
Перемишль
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