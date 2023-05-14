Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Станом на 21:00 у неділю, окрім вже традиційної затримки поїзда з Будапешта з причини масштабних реконструкцій в Угорщині, затримуються на понад годину лише 4 рейси з 78", - йдеться в повідомленні.

Наразі спостерігається затримка наступних рейсів:

№59/60 Чоп — Київ (+3:41)

№57/58 Ворохта — Київ (+2:26)

№55/56 Київ — Яремче (+2:00)

№85/86 Львів — Запоріжжя (+1:31).

Зазначається, що слідкувати за всіма затримками можна самостійно на порталі "уз-веземо".