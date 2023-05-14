Укрзалізниця: унаслідок обстрілів Подільського регіону затримуються 4 поїзди
Станом на 21:00 продовжують затримуватися чотири з 78 рейсів Укрзалізниці, які курсують через Подільський регіон
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
"Станом на 21:00 у неділю, окрім вже традиційної затримки поїзда з Будапешта з причини масштабних реконструкцій в Угорщині, затримуються на понад годину лише 4 рейси з 78", - йдеться в повідомленні.
Наразі спостерігається затримка наступних рейсів:
- №59/60 Чоп — Київ (+3:41)
- №57/58 Ворохта — Київ (+2:26)
- №55/56 Київ — Яремче (+2:00)
- №85/86 Львів — Запоріжжя (+1:31).
Зазначається, що слідкувати за всіма затримками можна самостійно на порталі "уз-веземо".
- 14 травня залізничники завершили роботи з відновлення пошкодженої внаслідок обстрілу 13 травня колії на Хмельниччині.
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