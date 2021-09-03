Укрзалізниця відновлює рух потягів до Авдіївки
Укрзалізниця з 4 вересня відновлює рух потягів на Донбасі, який обмежували через обстріли окупантів
Про це передає пресслужба УЗ.
"Відновлюємо звичайний графік руху поїздів, що прямують до Авдіївки. Вже з 4 вересня потяги №136/135 Київ — Авдіївка, №825/826 Дніпро — Авдіївка та приміські поїзди повертаються до звичайного графіка руху", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, обмеження руху для цих потягів УЗ запровадила 28 серпня через артобстріл, що вівся з непідконтрольної Україні території. До 3 вересня включно поїзд №136/135 курсував до Покровська, а приміські поїзди та потяг №825/826 — до станції Очеретине.
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