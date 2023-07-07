Укрзалізниця видовжила маршрут з Херсона до Києва
Потяг з Херсона до Києва їздитиме видовженим маршрутом через Слов'янськ і Полтаву
Про це інформує Укрзалізниця.
Відтак з 11 липня маршрут поїзда №101/102 Херсон — Київ буде видовжено до Словʼянська. У зворотному напрямку, через Полтаву, він рухатиметься за новим графіком з 12 липня.
Донецька залізниця організовує спеціальний приміський електропоїзд між Слов'янськом та Краматорськом, який буде налаштований на час прибуття та виправлення київсько-херсонського рейсу.
Таким чином пасажири отримають нові сполучення з Донеччиною:
- Корсунь;
- Сміла;
- Долинська;
- Миколаїв.
Та для людей з Херсонщини:
- Гребінка;
- Лубни;
- Миргород;
- Полтава-Київська;
- Красноград;
- Лозова.
З Києва поїзд вирушатиме о 20:42 та прибуватиме до Слов’янська о 06:48. А зі Слов’янська відправлятиметься о 09:45 прибуттям до столиці о 20:30.
Квитки у застосунку, чат-ботах, на сайті та в касах Укрзалізниці.
Повідомляється, що наразі на Донеччину курсують поїзди №712 Київ — Краматорськ, №192 Одеса — Краматорськ та №104 Львів — Краматорськ.
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