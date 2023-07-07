Про це інформує Укрзалізниця.

Відтак з 11 липня маршрут поїзда №101/102 Херсон — Київ буде видовжено до Словʼянська. У зворотному напрямку, через Полтаву, він рухатиметься за новим графіком з 12 липня.

Донецька залізниця організовує спеціальний приміський електропоїзд між Слов'янськом та Краматорськом, який буде налаштований на час прибуття та виправлення київсько-херсонського рейсу.

Таким чином пасажири отримають нові сполучення з Донеччиною:

Корсунь;

Сміла;

Долинська;

Миколаїв.

Та для людей з Херсонщини:

Гребінка;

Лубни;

Миргород;

Полтава-Київська;

Красноград;

Лозова.

З Києва поїзд вирушатиме о 20:42 та прибуватиме до Слов’янська о 06:48. А зі Слов’янська відправлятиметься о 09:45 прибуттям до столиці о 20:30.

Квитки у застосунку, чат-ботах, на сайті та в касах Укрзалізниці.

Повідомляється, що наразі на Донеччину курсують поїзди №712 Київ — Краматорськ, №192 Одеса — Краматорськ та №104 Львів — Краматорськ.