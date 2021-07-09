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Укрзалізниця випустила 5-річні євробонди на $300 млн

9 липня, 2021 п'ятниця
10:26

Укрзалізниця випустила 5-річні євробонди на $300 млн під 7,875% річних

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Згідно з повідомленням, за результатами прайсингу Укрзалізниця залучає незабезпечене фінансування в розмірі $300 млн шляхом випуску облігацій участі в позиції у форматі Reg S строком на 5 років.

Зазначається, що ставка дохідності за єврооблігаціями склала 7,875% річних, що є нижчою за купон з випуску облігацій 2019 року. Попит на придбання вдвічі перевищив пропозицію компанії, заявки було отримано від 70 інвесторів, які представляють, в основному, Велику Британію та Швейцарію.

В.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик відзначив довіру інвесторів до Укрзалізниці на тлі складного попереднього фінансового року.

"Зважаючи на нормативні обмеження та відповідно обмежений ресурс на місцевому ринку, міжнародний ринок капіталу є надійною альтернативою та прозорим джерелом фінансування за ринковою ставкою для Укрзалізниці", - цитує пресслужба слова Юрика.

У пресслужбі зауважили, що кошти, які будуть залучені під час випуску, будуть направлені на рефінансування боргу для зниження вартості фінансування компанії та зменшення навантаження на її ліквідність. Таким чином, випуск облігацій не призведе до підвищення розміру кредитного портфелю Укрзалізниці, а виключно знизить заборгованість у короткостроковому періоді, що матиме позитивний вплив на кредитний рейтинг компанії.

За інформацією компанії, залучення фінансування було організовано інвестиційними банками J.P. Morgan та Dragon Capital за підтримки міністра інфраструктури України.

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облігації
євробонди
Укрзалізниці
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