Укрзалізниця з 20 травня призначила експрес Київ — Хмельницький
Регіональний експрес Київ-Хмельницький курсуватиме з 20 травня щодня
Про це Укрзалізниця повідомила на власному сайті.
"З 20 травня щоденно курсуватиме поїзд № 771/772 сполученням Київ — Хмельницький", – йдеться у повідомленні.
Як зазначила УЗ, потяг вирушатиме з Києва о 23:46, прибуватиме до Хмельницького о 05:26.
Зворотно, з Хмельницького відправлятиметься о 13:44 з прибуттям до Києва о 19:36.
Також УЗ подовжує курсування додаткового поїзда № 245/246 Київ — Ужгород по непарних числах з Києва, по парних – з Ужгорода. Потяг рушатиме зі столиці о 23:01, прибуватиме до Ужгорода о 14:10. З Ужгорода відправлення вібдуватиметься о 20:13 з прибуттям до Києва о 10:11.
- Нагадаємо, Укрзалізниця з 1 червня відновлює маршрут потяга Львів-Чернівці.
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