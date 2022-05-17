Про це Укрзалізниця повідомила на власному сайті.

"З 20 травня щоденно курсуватиме поїзд № 771/772 сполученням Київ — Хмельницький", – йдеться у повідомленні.

Як зазначила УЗ, потяг вирушатиме з Києва о 23:46, прибуватиме до Хмельницького о 05:26.

Зворотно, з Хмельницького відправлятиметься о 13:44 з прибуттям до Києва о 19:36.

Також УЗ подовжує курсування додаткового поїзда № 245/246 Київ — Ужгород по непарних числах з Києва, по парних – з Ужгорода. Потяг рушатиме зі столиці о 23:01, прибуватиме до Ужгорода о 14:10. З Ужгорода відправлення вібдуватиметься о 20:13 з прибуттям до Києва о 10:11.

Нагадаємо, Укрзалізниця з 1 червня відновлює маршрут потяга Львів-Чернівці.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb