Укрзалізниця замінить два ескалатори на Центральному вокзалі в Києві

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.



"У вестибюлі Центрального залізничного вокзалу в Києві замість старих ескалаторів буде встановлено два нові сучасні та потужні Heavy Duty. Переможцем торгів у системі Prozorro на їх постачання та встановлення стало "Міцуї Україна". Компанія за свої отримає майже 13 млн грн, що на 16% менше, ніж планувалося витратити", - йдеться у повідомленні.



Загалом, зазначили у пресслужбі, у тендері на закупівлю ескалаторів взяли участь чотири компанії. Пропозиції двох компаній були відхилені через невідповідність умовам тендерної документації.



За словами в.о. голови правління Укрзалізниці Івана Юрика, заміна головного ескалатора країни продовжується з 2016 року.



"На жаль, жодному керівнику компанії поки не вдалося виконати це просте, на перший погляд, завдання. Усі раніше оголошені тендери на їх заміну блокувалися в Антимонопольному комітеті або в судах. Також не було досягнуто консенсусу з виробником у 2019 році, коли ескалатор планувалося придбати в лізинг. Нарешті нам вдалося підписати угоду на заміну ескалаторів, тож не пізніше ніж за дев'ять місяців центральні залізничні ворота країни, отримають нові ескалатори", - цитує пресслужба Юрика.



За інформацією пресслужби, висота нових підйомників становитиме 6,5 м,вони будуть встановлені на місці діючих. Працювати ескалатори мають не менше 20 годин на добу та обслуговувати 7300 відвідувачів на годину. Нові ескалатори також матимуть LED-підсвітку, сенсор для зупинки сходового полотна та пристрої для знезараження поручнів. Виробник також забезпечить технічну підтримку та сервісне обслуговування ескалаторів упродовж 60 місяців.



У компанії додали, що графік встановлення нових ескалаторів розроблений з урахуванням зручності для пасажирів та мінімізації їх повної зупинки. Так, підйомники планується повністю зупинити лише на місяць.

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