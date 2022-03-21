Укрзалізниця запускає потяги між правим і лівим берегами Києва
Укрзалізниця запускає нові рейси, що стануть альтернативним сполученням між правим і лівим берегами Києва
Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі КМДА.
Із 21 березня Укрзалізницею будуть запущені човникові рейси "Дарниця"-"Святошин". Це стане альтернативним сполученням між правим та лівим берегами.
За попередньою інформацією, поїзди зі станції "Дарниця" та "Святошин" курсуватимуть щогодини, починаючи з 7:30.
Останні рейси – о 18:30.
Зупинки поїздів буде відбуватися на станціях: "Лівий Берег", "Видубичі", "Київ-Деміївський", "Протасів Яр", "Київ-Пасажирський" (зупинкова платформа Північна), "Караваєві Дачі", "Київ-Волинський", "Борщагівка-Технічна" та "Борщагівка".
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