Укрзалізниця запускає потяги між правим і лівим берегами Києва

Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі КМДА.

Із 21 березня Укрзалізницею будуть запущені човникові рейси "Дарниця"-"Святошин". Це стане альтернативним сполученням між правим та лівим берегами.

За попередньою інформацією, поїзди зі станції "Дарниця" та "Святошин" курсуватимуть щогодини, починаючи з 7:30.

Останні рейси – о 18:30.

Зупинки поїздів буде відбуватися на станціях: "Лівий Берег", "Видубичі", "Київ-Деміївський", "Протасів Яр", "Київ-Пасажирський" (зупинкова платформа Північна), "Караваєві Дачі", "Київ-Волинський", "Борщагівка-Технічна" та "Борщагівка".



Укрзалізниця оголосила про перехід на стабільний графік: повний розклад руху потягів

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