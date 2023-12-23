Укрзалізниця запустила дитячі різдвяні експреси у Києві та Львові

Про це пише "Укрзалізниця".

Зазначається, що 30% місць безкоштовно надано дітям загиблих та поранених залізничників, військовослужбовців, а також іншим соціальним категоріям

"Усі місця на 20 паровозних рейсів розійшлися з рекордною швидкістю, у Києві - менш ніж за годину. Це демонструє потребу українців у позитивних емоціях і дивах, тож залізниця доставляє свята за розкладом. Насамперед тим дітям, для яких це свято потрібне найбільше", - сказав керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Крім цього, до ініціативи долучилися партнери Укрзалізниці: фонд Говарда Баффета, БО Save Ukraine, MHP Foundation, Milk Bar, Gemini, Toy-Toy Trade, UNICEF, Товариство Червоного Хреста України.