Укрзалізниця запустила електричку між Черніговом і Славутичем
Укрзалізниця з 2 червня запустила приміське сполучення між Черніговом і Славутичем
Про це Укрзалізниця повідомила у телеграм.
"Запускаємо пасажирський рух між Черніговом та Славутичем. Це стало можливим після відновлення мосту в Чернігівській області, який був підірваний ворогом на четвертий день війни", - йдеться у повідомленні.
У перший рейс електричка вирушить 2 червня зі Славутича о 16:00, а далі курсуватиме за графіком.
У пасажирів завдяки стиковці графіків буде можливість пересісти у Чернігові на двоповерховий поїзд Skoda, яка з комфортом домчить пасажирів до Києва.
До Славутича активно повертаються мешканці, до повномасштабного вторгнення у місті мешкало 18 тисяч осіб. Відтак, відновлена логістика залізничного сполучення є надзвичайно важливою, пояснила УЗ.
"Ми працюємо над тим, щоб дати людям мобільність у всіх регіонах. Зручна хабова схема, яка поєднує електричку та Skoda, дозволить пасажирам комфортно переміщатися Чернігівщиною, доїхати до столиці та відновити в якомога коротші строки нормальне життя деокупованої частини північного регіону", — зазначив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.
Наразі між Києвом та Черніговом курсує 3 пари пасажирських поїздів: №708/707 Київ — Чернігів складом електропоїзда Skoda, №702/701 Вінниця — Чернігів та №257/258 Івано-Франківськ — Чернігів.
- Нагадаємо, Укрзалізниця попердила про затримку 13 поїздів через обстріли інфраструктури на Львівщині.
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