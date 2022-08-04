Укрзалізниця збільшить кількість приміських поїздів на Київщині
Укрзалізниця додає чотири приміські поїзди на Київщині, зокрема між станціями Клавдієво, Святошин, Дарниця, Немішаєве та Борщагівка-техн
Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.
Від 8 серпня додатково курсуватимуть приміські поїзди щоденно:
Поїзд №6670 Клавдієво – Святошин. Відправлення о 5:15, прибуття до станції Святошин о 6:07. Зворотно вирушає о 7:48 та прибуває до Тетерів о 09:26.
Потяг №6672 Немішаєве – Борщагівка-техн, відправка зі станції Немішаєве о 8:45, прибуття о 09:54.
Поїзд №7767 Борщагівка-техн – Клавдієво, відправлення - 4:02, прибуття до станції Клавдієво о 4:57.
Потяг №7644 Святошин – Дарниця. Відправка зі станції Святошин - 6:10, прибуття до станції - 6:52.
Придбати квитки можна в залізничних касах Укрзалізниці.
- Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс із Покровська до Львова на четвер, 4 серпня. Проїзд у ньому безкоштовний.
- З п'ятниці, 5 серпня, Укрзалізниця відновлює курсування поїзда №55/56 сполученням Київ — Ясіня. Квитки вже можна придбати онлайн та в касах вокзалів.
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