Укрзалізниця збільшує евакуаційний потяг з Донбасу
Укрзалізниця додасть вагони до евакуаційного поїзда з Покровська Донецької області
Про це повідомляє офіційний telegram-канал Укрзалізниці.
За повідомленням залізничників, у зв’язку з інтенсифікацією бойових дій на Донеччині відбувається зростання потоку пасажирів з Донбасу.
"Укрзалізниця продовжує здійснювати в тому числі евакуаційні перевезення за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів, посадка для пасажирів із зони проведення бойових дій є безкоштовною, пасажири мають можливість безпосередньо на борту зареєструватись у програмі на тимчасове поселення та на отримання матеріальної допомоги для ВПО", - наголошують в Укрзалізниці.
За червень на вокзалах було виплачено 10,9 млн грн для 4,7 тис. пасажирів евакуаційних потягів із Запоріжжя та Покровська.
- 30 червня Укрзалізниця успішно протестувала інтернет від Starlink у потягах, до кінця року пасажири отримають можливість ним користуватися під час поїздок.
- Голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях звернувся до місцевих жителів з проханням евакуюватися зараз, поки це безпечно, тому що обстріли російськими окупантами посилюються.
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