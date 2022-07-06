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Укрзалізниця збільшує евакуаційний потяг з Донбасу

6 липня, 2022 середа
02:27
війна з Росією Укрзалізниця, Львівський вокзал

Укрзалізниця додасть вагони до евакуаційного поїзда з Покровська Донецької області

Про це повідомляє офіційний telegram-канал Укрзалізниці.

За повідомленням залізничників, у зв’язку з інтенсифікацією бойових дій на Донеччині відбувається зростання потоку пасажирів з Донбасу.

"Укрзалізниця продовжує здійснювати в тому числі евакуаційні перевезення за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів, посадка для пасажирів із зони проведення бойових дій є безкоштовною, пасажири мають можливість безпосередньо на борту зареєструватись у програмі на тимчасове поселення та на отримання матеріальної допомоги для ВПО", - наголошують в Укрзалізниці.

За червень на вокзалах було виплачено 10,9 млн грн для 4,7 тис. пасажирів евакуаційних потягів із Запоріжжя та Покровська.

  • 30 червня Укрзалізниця успішно протестувала інтернет від Starlink у потягах, до кінця року пасажири отримають можливість ним користуватися під час поїздок.
  • Голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях звернувся до місцевих жителів з проханням евакуюватися зараз, поки це безпечно, тому що обстріли російськими окупантами посилюються.

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