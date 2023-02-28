Укрзалізницю замість Камишіна тимчасово очолить Євген Лященко, – член правління
Тимчасовим головою правління АТ "Укрзалізниця" стане член правління Євген Лященко. Раніше він працював у структурах бізнесмена Ріната Ахметова
Про це заявив інший член правління УЗ Орест Логунов.
"Виконуватиме обов'язки Євген Лященко — він потужний, з високим ступенем довіри", — написав Логунов.
Лященка призначили членом правління УЗ у жовтні 2021 року, він опікувався фінансовими питаннями.
З 2012 року Лященко обіймав посаду фінансового директора Медіа Група Україна, а з 1 липня 2014 року був призначений директором холдингу, який був частиною медіабізнесу групи SCM Ріната Ахметова. Там він працював до 2019 року.
- Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін 27 лютого оголосив про відставку.
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