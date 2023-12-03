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Головна Війна з Росією "Улітку 2023 року відпочивати у Криму": ексречник Генштабу Селезньов розповів, чому це було неможливо із самого початку
Ексклюзив

"Улітку 2023 року відпочивати у Криму": ексречник Генштабу Селезньов розповів, чому це було неможливо із самого початку

3 грудня, 2023 неділя
19:24
Війна з Росією Замок "Ластівчине гніздо" на мисі Ай-Тодор у Гаспрі (Крим, Україна)

Військовий експерт і речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов розповів, що Сили оборони стали цапом-відбувайлом для народу, який хотів того, чого не могла досягти наша армія

Про це він розповів в етері Еспресо.

Селезньов, згадуючи про плани українців відпочивати улітку 2023 року в Криму, сказав, що громадяни хотіли того, чого не могла досягти наша армія, адже не мала відповідної кількості озброєння, техніки та боєприпасів.

"Водночас ми усі були перегріті тими самими очікуваннями, вони, відповідно, не здійснилися з очевидних причин, бо немає чим вибивати ворога не лише з тимчасово окупованого Криму та Севастополя, а й взагалі з Херсонської та Запорізької областей. Не було у нас стільки ресурсів, щоб звільнити територію нашої країни, тому, звісно, хто в цій ситуації може стати цапом-відбувайлом - українське військо. Але чи справедливо це, я певен, що ні", - підкреслив військовий.

Читайте також: Огляд "бавовни" в РФ і на тимчасово окупованих територіях України

Експерт загадав, як у 2014 році цапом-відбувайлом зробили українських моряків, мовляв, саме вони здали український Крим.

"Але його втратила Україна - це були відповідні політичні рішення, невчасно схвалені військово-політичні рішення, які стали початком затяжної окупації Луганщини та Донеччини. То треба розуміти, що якщо ми будемо шукати цапа-відбувайла, то ця справа мало перспективна, а от шукати шляхи вирішення цієї складної ситуації - це консолідація для нашої спільної перемоги, а це значить трансформація нашого прийняття", - підсумував він.

  • Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для The Economist, опублікованій 1 листопада, зазначив, що війна РФ проти України може перейти в новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього.
  • Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на статтю Залужного та заявив, що Україна не перебуває в патовій ситуації.
Новини
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Контрнаступ ЗСУ
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