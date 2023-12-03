"Улітку 2023 року відпочивати у Криму": ексречник Генштабу Селезньов розповів, чому це було неможливо із самого початку

Про це він розповів в етері Еспресо.

Селезньов, згадуючи про плани українців відпочивати улітку 2023 року в Криму, сказав, що громадяни хотіли того, чого не могла досягти наша армія, адже не мала відповідної кількості озброєння, техніки та боєприпасів.

"Водночас ми усі були перегріті тими самими очікуваннями, вони, відповідно, не здійснилися з очевидних причин, бо немає чим вибивати ворога не лише з тимчасово окупованого Криму та Севастополя, а й взагалі з Херсонської та Запорізької областей. Не було у нас стільки ресурсів, щоб звільнити територію нашої країни, тому, звісно, хто в цій ситуації може стати цапом-відбувайлом - українське військо. Але чи справедливо це, я певен, що ні", - підкреслив військовий.

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Експерт загадав, як у 2014 році цапом-відбувайлом зробили українських моряків, мовляв, саме вони здали український Крим.

"Але його втратила Україна - це були відповідні політичні рішення, невчасно схвалені військово-політичні рішення, які стали початком затяжної окупації Луганщини та Донеччини. То треба розуміти, що якщо ми будемо шукати цапа-відбувайла, то ця справа мало перспективна, а от шукати шляхи вирішення цієї складної ситуації - це консолідація для нашої спільної перемоги, а це значить трансформація нашого прийняття", - підсумував він.