Знищені склади боєприпасів, руйнування на хімзаводі у Брянську, дрони у тимчасово окупованому Криму: де у росіян вибухало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях у тижневому огляді Еспресо.

Дрони у Брянську, Москві та інших частинах Росії. Вибухи у військовій частині у Волгограді

У ніч на вівторок, 14 листопада, у Брянській області начинений вибухівкою безпілотник атакував хімічний завод, внаслідок чого пошкоджено дах будівлі. Міністерство оборони РФ повідомляє про збиття БПЛА ще у трьох областях. Крім того, російське міноборони проінформувало, що протягом ночі 14 листопада чотири безпілотники намагалися атакувати об'єкти Московській, Тамбовській, Брянській та Орловській областях.

А вже 15 листопада міністерство оборони РФ звинуватило Україну в нібито атаці дронів на Смоленську область. За їхніми словами, російська ППО збила безпілотник.

У ніч проти 16 листопада у Волгоградській області у РФ сталася пожежа на російській військовій частині. Місцеві чули вибухи. За попередніми даними пожежа почалася близько першої години ночі на об'єкті міністерства оборони РФ, яке розташоване за два кілометри від селища Котлубань.

Також уночі 16 листопада російська ППО нібито знищила два БПЛА над територією Брянської області і ще три були перехоплені над акваторією Чорного моря біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. А за словами губернатора Курської області, "з боку України реактивними снарядами обстріляно Суджанський район. Прильоти зафіксовані поблизу села Мартинівка". У самій Мартинівці та сусідніх селах Черкаське Порічне та Козача Локня через це було відсутнє електропостачання.

Тоді ж таки продовжив страждати Волгоград: на території військової частини у Волгоградській області РФ згорів склад із боєприпасами дрібної стрілецької зброї. Ймовірна причина пожежі, як заявляють у Росії, атака дрона. Було евакуйовано 630 осіб, серед них – 379 військовослужбовців, 251 цивільний співробітник та 3 дитини.

У суботу, 18 листопада, міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку дронами по Брянській області. Російська ППО буцімто знищила український БПЛА.

А в ніч із 18 на 19 листопада російська ППО нібито спрацювала по безпілотниках неподалік столиці терористів – Москви. "У Богородському міському окрузі силами ППО зупинено спробу атаки безпілотника на Москву. Руйнувань та постраждалих внаслідок падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби", – написав мер столиці терористів.

Бавовна на Херсонщині, знищені склади ворожих боєприпасів на ТОТ і "робота ППО" в Севастополі

Оператори безпілотних авіаційних комплексів 103-ї окремої бригади територіальної оборони знищили ворожий склад боєприпасів та опублікували відео із процесу роботи. В лісосмузі на тимчасово окупованій території бійці помітили рух російських військ й у швидкій взаємодії із побратимами 40-ї окремої артилерійської бригади за допомогою ASH Krab завдали кількох прицільних пострілів.

А 15 листопада артилеристи та аеророзвідники знищили казарму армії РФ у селі Брилівка на Херсонщині та ліквідували два взводи окупантів, які там перебували. Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов. За словами голови пресофісу Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова, Брилівка – звичайне село на лівобережжі Херсонщини, яке було окуповано в перші дні лютого минулого року: "Ми сподіваємось найближчим часом його звільнити. Думаю, що навіть у найближчий місяць".

У п'ятницю, 17 листопада, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Натомість так званий губернатор міста заявив про нібито роботу ППО. "Від вибухів аж вікна затряслись", – повідомляли місцеві жителі. Натомість окупаційний губернатор міста оголосив повітряну тривогу. За його словами, у місті працювали російська ППО. За попередніми даними, в акваторії Чорного моря нібито збиті 2 повітряні цілі.

Думки експертів

Сили оборони України проводять успішні атаки по військово-морських об’єктах росіян у тимчасово окупованому Криму, що змушує РФ передислоковувати кораблі. На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, ЗСУ були успішними в атаках на військово-морські об’єкти РФ у Криму.

На цьому він наголосив у відповідь на питання щодо намірів РФ розмістити пункт базування флоту в Абхазії.

"Це є порушенням суверенітету та територіальної цілісності Грузії й демонструє, як далеко Росія хоче зайти, щоб досягти військових цілей в Україні. Але також це демонструє, що українці були успішними в атаках на військово-морські об’єкти в Криму, тож Росія шукає альтернативи. Це демонструє здобутки, яких досягли українці, атакуючи російський військовий флот", – підкреслив тоді Столтенберг.

Як зазначає військовий експерт Сергій Згурець, масова атака ударних дронів по ВПК Росії – це лише початок.

"Поки ці удари дронами в глибину ворожої території, десь на відстань близько 400 км, ще не завдають критичних руйнувань важливим промисловим об’єктам противника, але це лише початок, – наголошує Сергій Згурець. – Відповідний ефект надалі забезпечить точність даних, влучність та масштабування. Ця стратегія має доповнювати наші дії на полі бою, і вона має бути не менш результативною, ніж робота нашої ППО в полюванні на крилаті та балістичні ракети ворога. Бо краще знищити завод, ніж ракети, які цей завод виготовляє".

Тим часом, за повідомленням речника Військово-Морських Сил Збройних Сил України, капітана 3 рангу, зараз бойове ядро флоту РФ налічує понад 30 одиниць. За його словами, зараз в морі не спостерігається присутність кораблів Чорноморського флоту РФ та носіїв.