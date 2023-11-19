Російська ППО нібито спрацювала на підступах до Москви
У ніч з 18 на 19 листопада російська ППО нібито спрацювала по безпілотниках неподалік столиці терористів - Москви
Про так звану роботу ППО написав мер Москви Сергій Собянін.
"У Богородському міському окрузі силами ППО зупинено спробу атаки безпілотника на Москву. Руйнувань та постраждалих внаслідок падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби", - написав мер столиці терористів.
Більше подробиць, станом на 00:25 неділі, немає. Про нібито роботу ППО також пише міноборони агресора.
- Ввечері суботи, 18 листопада, російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України.
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