Російська ППО нібито спрацювала на підступах до Москви

Про так звану роботу ППО написав мер Москви Сергій Собянін.

"У Богородському міському окрузі силами ППО зупинено спробу атаки безпілотника на Москву. Руйнувань та постраждалих внаслідок падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби", - написав мер столиці терористів.

Більше подробиць, станом на 00:25 неділі, немає. Про нібито роботу ППО також пише міноборони агресора.