Умєров висловив упевненість, що Україна у 2024 році звільнить Крим

Про це він сказав в інтерв'ю німецьким журналістам, передає Bild.

"Я впевнений на сто відсотків. Це наша стратегічна мета", - сказав міністр.

За його словами, Росія перебуває "на темній стороні", а путінський режим засуджує весь цивілізований світ.

Умєров наголосив, що не має жодних сумнівів у перемозі України.