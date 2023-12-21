Умєров висловив упевненість, що Україна у 2024 році звільнить Крим
Міністр оборони України Рустем Умєров висловив упевненість, що ЗСУ у 2024 році звільнять Крим, який росіяни окупували у 2014 році
Про це він сказав в інтерв'ю німецьким журналістам, передає Bild.
"Я впевнений на сто відсотків. Це наша стратегічна мета", - сказав міністр.
За його словами, Росія перебуває "на темній стороні", а путінський режим засуджує весь цивілізований світ.
Умєров наголосив, що не має жодних сумнівів у перемозі України.
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19 грудня президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
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Умєров, коментуючи заяву голови держави, сказав, що Україна планує призвати чоловіків, які живуть у Німеччині та інших країнах Європи як біженці.
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