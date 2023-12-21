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Умєров висловив упевненість, що Україна у 2024 році звільнить Крим

21 грудня, 2023 четвер
12:15
Війна з Росією Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров висловив упевненість, що ЗСУ у 2024 році звільнять Крим, який росіяни окупували у 2014 році

Про це він сказав в інтерв'ю німецьким журналістам, передає Bild.

"Я впевнений на сто відсотків. Це наша стратегічна мета", - сказав міністр.

За його словами, Росія перебуває "на темній стороні", а путінський режим засуджує весь цивілізований світ.

Умєров наголосив, що не має жодних сумнівів у перемозі України.

Крим
Рустем Умєров
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