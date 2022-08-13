Унаслідок аварії у віці 53 роки померла відома голлівудська акторка Енн Гейч

Про це пише The Guardian.

Енн Гейч померла, не приходячи до тями після автоаварії, що сталася 5 серпня. Того дня автомобіль актриси врізався в житловий будинок, внаслідок чого почалася пожежа.

За словами рятувальників, Гейч розмовляла, коли її витягали з-під уламків, але у лікарні вона впала в кому.

Раніше в п'ятницю лікарі повідомили, що відключать її від системи життєзабезпечення, оскільки у акторки діагностували смерть мозку.

Енн Гейч зіграла кілька десятків ролей у фільмах, у тому числі таких як "Донні Браско", "Жіноча бійка", "Психо", "Я знаю, що ви зробили минулого літа", "Інший світ" та "Супермен: Судний день".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb