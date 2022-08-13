Унаслідок аварії у віці 53 роки померла відома голлівудська акторка Енн Гейч
Американська актриса Енн Хеч померла у віці 53 років після аварії, яка трапилась ще 5 серпня
Про це пише The Guardian.
Енн Гейч померла, не приходячи до тями після автоаварії, що сталася 5 серпня. Того дня автомобіль актриси врізався в житловий будинок, внаслідок чого почалася пожежа.
За словами рятувальників, Гейч розмовляла, коли її витягали з-під уламків, але у лікарні вона впала в кому.
Раніше в п'ятницю лікарі повідомили, що відключать її від системи життєзабезпечення, оскільки у акторки діагностували смерть мозку.
Енн Гейч зіграла кілька десятків ролей у фільмах, у тому числі таких як "Донні Браско", "Жіноча бійка", "Психо", "Я знаю, що ви зробили минулого літа", "Інший світ" та "Супермен: Судний день".
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