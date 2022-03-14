Унаслідок авіаційних обстрілів на Миколаївщині загинула людина

Про це повідомляє Суспільне.

Станом на 14 березня о 06:00 внаслідок авіаційного обстрілу міста Снігурівка було пошкоджено 5 житлових будинків на вулиці Жовтневій.

За інформацією ДСНС в Миколаївській області, рятувальники витягли з-під завалів 6 людей. Одна людина загинула.

Станом на 8:00 продовжужється ліквідація пожеж.

Окупанти обстріляли жиловий будинок на Оболоні.

У Чернігові в житловий будинок влучила ракета, є постраждалі.



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