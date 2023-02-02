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Унаслідок дій війська Росії на Донеччині загинули троє мирних жителів, 22 отримали поранення

2 лютого, 2023 четвер
08:33
війна з Росією

За минулу добу, 1 лютого, російській війська убили трьох мирних жителів, ще 22 отримали поранення різного ступеня тяжкості

Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

1 лютого рашисти вбили трьох жителів міста Краматорськ Донецької області.

Унаслідок дій ворога 22 українці на Донеччині дістали поранення. Зокрема, 17 у Краматорську, три в Бахмуті та дві людини у місті Часів Яр.

Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на території Донецької області загинуло 1342 мирних жителі та поранено 2961.

"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний", - наголошує Кириленко.

Увечері у середу, 1 лютого, російські окупанти ракетним ударом зруйнували житловий будинок у Краматорську – є жертви та поранені. Російською ракетою зруйновано під'їзд чотириповерхового житлового будинку. Деблоковано тіла 3 загиблих та 2 людини врятовано. Травмовано 18 особу, з них 8 госпіталізовано.

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російська армія
Краматорськ
Донеччина
окупанти
воєнні злочини Росії
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