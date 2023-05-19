Унаслідок масованої атаки РФ по Україні в ніч на 19 травня зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури
Унаслідок обстрілу України в ніч на 19 травня є пошкодження енергетичної інфраструктури, зокрема на Львівщині. Там знеструмлено один населений пункт
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Так, на Львівщині через падіння уламків ударного дрона частково знеструмлено один населений пункт.
"У Запорізькій області внаслідок артобстрілів знеструмлено 8 населених пунктів, 4,7 тис. споживачів залишилися без світла. В Донецькій області через обстріл знеструмлено 7 населених пунктів, без світла залишилися 10,2 тис. споживачів", - розповіли у відомстві.
Також через обстріли зафіксовано знеструмлення в Миколаївській і Дніпропетровській області.
На Харківщині під час проведення ремонтних робіт бригада енергетиків потрапила під обстріл, але постраждалих немає.
- У ніч на 19 травня росіяни атакували Львівщину, Київщину та Кривий Ріг. ППО знищила три ракети та 16 ударних дронів.
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