Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Так, на Львівщині через падіння уламків ударного дрона частково знеструмлено один населений пункт.

"У Запорізькій області внаслідок артобстрілів знеструмлено 8 населених пунктів, 4,7 тис. споживачів залишилися без світла. В Донецькій області через обстріл знеструмлено 7 населених пунктів, без світла залишилися 10,2 тис. споживачів", - розповіли у відомстві.

Також через обстріли зафіксовано знеструмлення в Миколаївській і Дніпропетровській області.

На Харківщині під час проведення ремонтних робіт бригада енергетиків потрапила під обстріл, але постраждалих немає.