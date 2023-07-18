Унаслідок негоди знеструмлено понад 100 населених пунктів у 4 областях України
Через негоду було знеструмлено частину споживачів у Львівській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській і Волинській областях. Мешканців останньої вже заживили
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Нині знеструмленими залишаються 110 населених пунктів у чотирьох західних областях.
Водночас через обстріли без світла залишається частина споживачів у прифронтових і прикордонних регіонах, зокрема, у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.
Дефіциту потужності в енергосистемі немає. Триває плановий ремонт обладнання.
- 17 липня в Міненерго повідомили про виведення з ремонту блоку однієї з АЕС. Україна отримала 1000 МВт додаткової потужності.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.66
Купівля 36.66Продаж 37.38
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.96
- Актуальне
- Важливе