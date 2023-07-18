Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Нині знеструмленими залишаються 110 населених пунктів у чотирьох західних областях.

Водночас через обстріли без світла залишається частина споживачів у прифронтових і прикордонних регіонах, зокрема, у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.

Дефіциту потужності в енергосистемі немає. Триває плановий ремонт обладнання.