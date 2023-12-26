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Унаслідок нічного обстрілу Харківщини загинув чоловік

26 грудня, 2023 вiвторок
12:57
Війна з Росією на фото наслідки обстрілу Харківщини

Російська окупаційна армія в ніч на 26 грудня здійснила обстріл села Подоли Куп'янського району Харківської області, внаслідок чого загинув цивільний

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

"26 грудня близько 02:30 внаслідок удару по селу Подоли Куп'янського району пошкоджений приватний будинок. Під завалами рятувальники виявили тіло чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу окупанти поранили ще одного цивільного. Так, у селі Піщане Куп'янського району постраждав 63-річний місцевий житель. Його доставили до медичного закладу.

Загалом окупанти обстріляли з артилерії та мінометів понад 15 населених пунктів Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.

Фото: facebook.com/police.kharkov

 
окупанти
Харківщина
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