Унаслідок нічного обстрілу Харківщини загинув чоловік

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

"26 грудня близько 02:30 внаслідок удару по селу Подоли Куп'янського району пошкоджений приватний будинок. Під завалами рятувальники виявили тіло чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу окупанти поранили ще одного цивільного. Так, у селі Піщане Куп'янського району постраждав 63-річний місцевий житель. Його доставили до медичного закладу.

Загалом окупанти обстріляли з артилерії та мінометів понад 15 населених пунктів Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.

Фото: facebook.com/police.kharkov