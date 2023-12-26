Унаслідок нічного обстрілу Харківщини загинув чоловік
Російська окупаційна армія в ніч на 26 грудня здійснила обстріл села Подоли Куп'янського району Харківської області, внаслідок чого загинув цивільний
Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.
"26 грудня близько 02:30 внаслідок удару по селу Подоли Куп'янського району пошкоджений приватний будинок. Під завалами рятувальники виявили тіло чоловіка", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу окупанти поранили ще одного цивільного. Так, у селі Піщане Куп'янського району постраждав 63-річний місцевий житель. Його доставили до медичного закладу.
Загалом окупанти обстріляли з артилерії та мінометів понад 15 населених пунктів Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів області.
Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.
Фото: facebook.com/police.kharkov
- Напередодні голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що головною метою російських окупантів наразі є контроль над Куп'янськом-Вузловим.
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