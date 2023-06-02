Унаслідок обстрілу 2 червня вимикалися кілька ЛЕП у Києві й області. Ситуація в енергосистемі
Унаслідок обстрілу в ніч на 2 червня вимикалися кілька ліній електропередачі у Києві й області. На Донеччині під удар потрапив об’єкт генерації електроенергії
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Уночі ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару. Зокрема, ворожою ціллю стали Київ та Київська область. Унаслідок обстрілу є пошкодження та технологічні порушення. Були зафіксовані вимкнення кількох ліній електропередачі", - йдеться у повідомленні.
"На Донеччині внаслідок обстрілів було знеструмлено 8 населених пунктів. Під удар потрапив і об’єкт генерації електроенергії - пошкоджено тепломережу. Також без живлення залишилася шахта", - додали у відомстві.
Там зазначили, що на Харківщині через обстріли без світла залишилися понад 13 тисяч споживачів.
"Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Сумській, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - розповіли в Міненерго.
За даними Укренерго, нині здійснюється одночасно експорт та імпорт електроенергії.
"Зокрема, переважно у ранкові та денні години здійснюється експорт електроенергії у Польщу. Імпорт триває у денні та вечірні години зі Словаччини та Молдови", - зазначили в компанії.
- У Києві в ніч на 2 червня ППО збила понад 30 повітряних цілей.
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