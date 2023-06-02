Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Уночі ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару. Зокрема, ворожою ціллю стали Київ та Київська область. Унаслідок обстрілу є пошкодження та технологічні порушення. Були зафіксовані вимкнення кількох ліній електропередачі", - йдеться у повідомленні.

"На Донеччині внаслідок обстрілів було знеструмлено 8 населених пунктів. Під удар потрапив і об’єкт генерації електроенергії - пошкоджено тепломережу. Також без живлення залишилася шахта", - додали у відомстві.

Там зазначили, що на Харківщині через обстріли без світла залишилися понад 13 тисяч споживачів.

"Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Сумській, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - розповіли в Міненерго.

За даними Укренерго, нині здійснюється одночасно експорт та імпорт електроенергії.

"Зокрема, переважно у ранкові та денні години здійснюється експорт електроенергії у Польщу. Імпорт триває у денні та вечірні години зі Словаччини та Молдови", - зазначили в компанії.