Унаслідок російських обстрілів пошкоджено одну з прифронтових ТЕС

Про це повідомляє ДТЕК Енерго.

"Після багатогодинних обстрілів протягом учорашнього дня, сьогодні вночі та вранці, 8 грудня, вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що обійшлося без постраждалих, проте обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.



За останні півтора місяці це вже восьма атака на прифронтову теплоелектростанцію. Енергетики додають, що РФ продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України

В умовах атак ворога ДТЕК Енерго продовжує підтримувати надійну роботу української енергосистеми, компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго", запевняють у пресслужбі.