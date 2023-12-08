Унаслідок російських обстрілів пошкоджено одну з прифронтових ТЕС
Після інтенсивних обстрілів російської армії протягом доби 8 грудня вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій у прифронтовій області
Про це повідомляє ДТЕК Енерго.
"Після багатогодинних обстрілів протягом учорашнього дня, сьогодні вночі та вранці, 8 грудня, вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначають, що обійшлося без постраждалих, проте обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.
За останні півтора місяці це вже восьма атака на прифронтову теплоелектростанцію. Енергетики додають, що РФ продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України
В умовах атак ворога ДТЕК Енерго продовжує підтримувати надійну роботу української енергосистеми, компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго", запевняють у пресслужбі.
- 7 грудня російські війська завдали удару по теплоелектростанції, яка розташована в прифронтовій зоні - там серйозно постраждало обладнання.
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