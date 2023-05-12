Унаслідок російського обстрілу загинув 30-річний фермер на Харківщині

Про це повідомив у telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні російські окупанти обстріляли ферму в с. Чернещина Ізюмського району. На жаль, внаслідок обстрілу загинув 30-річний працівник ферми. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться у дописі.