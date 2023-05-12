Унаслідок російського обстрілу загинув 30-річний фермер на Харківщині
Російська армія у п'ятницю, 12 травня, обстріляла цивільну інфраструктуру та мирних мешканців прифронтових населених пунктів Харківщини
Про це повідомив у telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні російські окупанти обстріляли ферму в с. Чернещина Ізюмського району. На жаль, внаслідок обстрілу загинув 30-річний працівник ферми. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться у дописі.
- Удень 10 травня російські війська обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Унаслідок цього загинув мирний житель, під завалами ще може бути жінка.
- Упродовж минулої доби, 11 травня, російські війська обстрілювали Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони Харківщини, унаслідок чого чотири людини дістали поранень.
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