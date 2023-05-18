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Унаслідок ворожого обстрілу Запорізької області загинула жінка, троє чоловіків дістали поранення

18 травня, 2023 четвер
10:42
Війна з Росією

Унаслідок ворожого обстрілу загинула 68-річна жителька Гуляйполя Запорізької області. У Степногірську поранення дістали троє чоловіків – 44, 51 та 70 років

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог наніс 90 ударів по 16 населених пунктах області за добу: 82 артилерійських обстріли по Гуляйполю, Гуляйпільському, Новоандріївці, Новоданилівці, Білогір'ю, Щербакам, 7 ударів з РСЗВ по Залізничному, Степногірську, Малинівці, Полтавці, Кам'янському, Степовому та авіаудар по Малій Токмачці", - написав він.

За його даними, зафіксовано руйнування понад 30 цивільних об'єктів. Унаслідок обстрілу загинула 68-річна жителька Гуляйполя.

У Степногірську під час ворожих атак дістали поранення троє чоловіків, їх госпіталізували.

Новини
Україна
Запорізька область
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