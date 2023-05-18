Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог наніс 90 ударів по 16 населених пунктах області за добу: 82 артилерійських обстріли по Гуляйполю, Гуляйпільському, Новоандріївці, Новоданилівці, Білогір'ю, Щербакам, 7 ударів з РСЗВ по Залізничному, Степногірську, Малинівці, Полтавці, Кам'янському, Степовому та авіаудар по Малій Токмачці", - написав він.



За його даними, зафіксовано руйнування понад 30 цивільних об'єктів. Унаслідок обстрілу загинула 68-річна жителька Гуляйполя.



У Степногірську під час ворожих атак дістали поранення троє чоловіків, їх госпіталізували.