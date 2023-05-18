Нічна атака РФ: Сили України знищили 29 із 30 крилатих ракет

Про це 18 травня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни атакували Україну із 21:00 17-го травня по 05:30 18-го травня. Ворог здійснив кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків.

Загалом російські військові випустили 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.

"З літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. З кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет "Калібр". А також дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів", - йдеться у повідомлені.

Фото: Генштаб ЗСУ

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет.

Також збито два ударних БпЛА "Shahed-136/131" та два розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.