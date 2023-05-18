Нічна атака РФ: Сили України знищили 29 із 30 крилатих ракет
Сили протиповітряної оборони відбили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків і знищили 29 крилатих ракет
Про це 18 травня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Росіяни атакували Україну із 21:00 17-го травня по 05:30 18-го травня. Ворог здійснив кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків.
Загалом російські військові випустили 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.
"З літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. З кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет "Калібр". А також дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів", - йдеться у повідомлені.
Фото: Генштаб ЗСУ
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет.
Також збито два ударних БпЛА "Shahed-136/131" та два розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.
- Нагадаємо, 18 травня російська армія завдала масований ракетний удар по столиці. У кількох областях працювала ППО. Було чутно вибухи на Київщині та Вінниччині.
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