Про це, як повідомляє DW.

"Для Бремена ця знахідка має особливу цінність", – заявила очільниця бременського археологічного відомства Ута Галле.

Крім історичної цінності, вона унікальна тим, що була виявлена за межами територій, що перебували під владою Римської імперії.

Хлопчик знайшов монету влітку 2022 року в Бремені-Арштайні, коли грався на дитячому майданчику зі своїми однокласниками в групі продовженого дня. Вік археологічної знахідки може сягати 1800 років.

Знахідка, про яку йдеться, – римська срібна монета часів Марка Аврелія, який правив зі 161 року по 180 рік.

Школяр Б’ярне відніс спочатку монету додому, а потім, через якийсь час, звернувся до міських експертів з археології.