Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У ніч на 6 січня росіяни двічі завдали удари по Нікопольському району: під вогнем артилерії опинилися Марганецька й Червоногригорівська громади. За даними голови ОВА, люди неушкоджені.

"Побито кілька приватних будинків, газопровід та лінію електропередач. Знищено

господарчу споруду", - повідомив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, за зведенням Генерального штабу, упродовж доби 5 січня росіяни завдали 17 авіаударів та здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, під ураженням опинилася цивільна інфраструктура.

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