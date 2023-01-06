Уночі росіяни гатили по Нікопольщині, під вогнем опинилися будинки, газопровід та лінія електропередачі
У ніч на 6 січня росіяни ударили по двох громадах Дніпропетровської області, побито будинки, газопровід та лінії електропередачі
Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
У ніч на 6 січня росіяни двічі завдали удари по Нікопольському району: під вогнем артилерії опинилися Марганецька й Червоногригорівська громади. За даними голови ОВА, люди неушкоджені.
"Побито кілька приватних будинків, газопровід та лінію електропередач. Знищено
господарчу споруду", - повідомив Валентин Резніченко.
- Нагадаємо, за зведенням Генерального штабу, упродовж доби 5 січня росіяни завдали 17 авіаударів та здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, під ураженням опинилася цивільна інфраструктура.
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