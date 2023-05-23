Уночі росіяни обстріляли Пологівський район на Запоріжжі керованими авіабомбами, - начальник районної ВА Крупський
Начальник Пологівської районної ВА Артур Крупський повідомив, що вночі російська армія обстріляла громади району керованими авіабомбами
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні ніч пройшла надзвичайно важко. Уночі росіяни обстріляли деякі наші громади керованими авіабомбами. За останні тижні наші громади, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту, були обстріляні 85 разів. Дуже активно російські війська обстрілюють громади Пологівського району з РСЗВ та артилерії", - розповів Крупський.
Начальник районної ВА зауважив, що російські війська постійно обстрілюють громади району.
"В суботу на Гуляйпільському напрямку внаслідок обстрілів було зруйновано 41 помешкання наших цивільних громадян. Сьогодні зранку ця статистика збільшилась. На щастя, постраждалих немає. Хочу наголосити, що загальна ситуація залишається без змін. Наші громади постійно обстрілюються російськими військами", - додав він.
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