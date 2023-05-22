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За день росіяни випустили по Україні 20 ракет та завдали 42 авіаударів, — Генштаб

22 травня, 2023 понедiлок
19:03
Війна з Росією окупанти

За день, 22 травня, росіяни завдали 40 авіа- та щонайменше 20 ракетних ударів по Дніпру, Запоріжжю та населених пунктах Харківщини

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

За день противник використав 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, 5 крилатих ракет Х-22, 2 балістичні ракети “Іскандер-М”, 5 зенітних керованих ракет С-300 та 4 інші, тип яких встановлюється.

Крім того, ворог завдав 42 авіаційних ударів, зокрема застосувавши іранські "шахеди". Всього було використано 21 дрон, всі були знищені.

Росіяни здійснили близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є пораненні серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та іншу цивільну інфраструктуру.

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили 11 артсистем та 3 склади боєприпасів ворога

А також 3 райони зосередження озброєння та військової техніки та радіолокаційну станцію противника.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2  - по зенітно-ракетних комплексах. 

Окрім того, нашими захисниками протягом доби було знищено російський ударний вертоліт Мі-24 та ворожий розвідувальних БпЛА.

За день на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках сталося 25 зіткнень

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі, Галаганівка та Заріччя Чернігівської області; Ходине, Гірки, Будки, Катеринівка, Тимофіївка, Олександрівка Сумської області, а також Морозова Долина, Шевченка, Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Стариця, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Чугунівка на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку противник протягом доби завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Орлянське, Кислівка і Табаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Гусинка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. 
  • На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Веселе Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Окупанти завдали авіаударів поблизу Бахмута та Іванівського. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Новокалинового та Водяного. Протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Окрім того, ворожих обстрілів зазнало село Побєда Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. Водночас завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви. Здійснив артобстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Водночас, не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Протягом цієї доби завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське,  Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та місто Запоріжжя; Гаврилівка, Берислав, Веселе, Козацьке, Бургунка, Антонівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон. 

Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції.

Запоріжжя
Дніпро
Мар’їнка
Бахмут
Харківщина
ракетний удар
втрати окупантів
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