Уночі захисники збили 5 безпілотників на Запоріжжі та Донеччині
У ніч на 12 лютого українські захисники збили 5 безпілотників над двома областями: Запорізькою та Донецькою
Про це поінформували в Повітряному командуванні "Схід".
Уночі 12 лютого росіяни повторно намагалися атакувати критичну інфраструктуру України, та протиповітряна оборона знищила 5 ворожих безпілотників.
"За результатами роботи ППО в Запорізькій області знищено 4 "Шахеди", ще один БПЛА "Орлан-10" ліквідований на території Донецької", - звітували в ПК "Схід".
- Нагадаємо, ранком 10 лютого росіяни знову атакували Україну: в кількох областях є влучання по інфраструктурі, також працювала ППО. У Харківському районі 8 людей отримали поранення. Також зафіксовано влучання в декілька об’єктів теплової та гідрогенерації й високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах. Захисники ліквідували 61 крилату ракету РФ, також знищили 5 БПЛА "Шахед".
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