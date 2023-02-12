Уночі захисники збили 5 безпілотників на Запоріжжі та Донеччині

Про це поінформували в Повітряному командуванні "Схід".

Уночі 12 лютого росіяни повторно намагалися атакувати критичну інфраструктуру України, та протиповітряна оборона знищила 5 ворожих безпілотників.

"За результатами роботи ППО в Запорізькій області знищено 4 "Шахеди", ще один БПЛА "Орлан-10" ліквідований на території Донецької", - звітували в ПК "Схід".