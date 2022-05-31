Уперше за два роки: Укрзалізниця запускає поїзд Київ-Черкаси

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

"Вперше за два роки Укрзалізниця повертає сполучення з Черкасами. Регіональний поїзд №782/781 Київ-Черкаси та зворотно починає курсувати з 8 червня 2022 року. Він їздитиме шість днів на тиждень, окрім вівторків", - йдеться у повідомленні.

Поїзд №781 Черкаси-Київ відправлятиметься зі станції Черкаси о 6:30 і прибуватиме до Києва об 11:01.

Поїзд №782 Київ-Черкаси вирушатиме з Києва о 15:05 і прибуватиме до Черкас о 19:30.

У дорозі поїзди зупинятимуться лише на станції ім. Т. Шевченка.

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