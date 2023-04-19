Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Петровому, що в Кіровоградській області, єдиний гол на 15-й хвилині з пенальті забив Максим Ковальов.

"Інгулець" переміг "Рух" з рахунком 1:0, набрав 25 очок та займає в турнірній таблиці прем'єр-ліги дев'яте місце. Львів'яни з 19 балами йдуть 15-ми.

Чемпіона України

Матч 10-го туру

19 квітня

"Інгулець" - "Рух" 1:0

Гол: Ковальов, 15 (пен.)

Вилучення: Соломон-Отабор, 90 ("Рух")