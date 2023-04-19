УПЛ: "Інгулець" переміг "Рух" у чемпіонаті України з футболу
19 квітня у перенесеному матчі 10-го туру чемпіонату України "Інгулець" переграв на своєму полі "Рух"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Петровому, що в Кіровоградській області, єдиний гол на 15-й хвилині з пенальті забив Максим Ковальов.
"Інгулець" переміг "Рух" з рахунком 1:0, набрав 25 очок та займає в турнірній таблиці прем'єр-ліги дев'яте місце. Львів'яни з 19 балами йдуть 15-ми.
Чемпіона України
Матч 10-го туру
19 квітня
"Інгулець" - "Рух" 1:0
Гол: Ковальов, 15 (пен.)
Вилучення: Соломон-Отабор, 90 ("Рух")
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