УПЛ: результати матчів неділі 1-го туру чемпіонату України
23 - 26 липня відбуваються матчі 1-го туру чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Чемпіонат України
1-й тур
23 липня
"Львів" - "Маріуполь" 161
Голи: Ременяк, 32 - Кулаков, 9
24 липня
"Шахтар" - "Інгулець" 2:1
Голи: Траоре, 12, Алан Патрік, 34 - Стівен, 21
"Верес" - "Колос" 0:0
25 липня
"Металіст 1925" - "Рух" 2:1
Голи: Батюшин, 8, Криськів, 35 - Кузик, 50
"Зоря" - "Олександрія" 0:1
Гол: Калюжний, 40
"Десна" - "Чорноморець" 3:0
Голи: Калитвинцев, 52, 56, Завійський, 80
26 липня
19:30 - "Ворскла" - "Дніпро-1", Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"
Зустріч "Динамо" та "Миная" перенесено на 11 серпня.
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