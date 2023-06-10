УПЛ: результати перших стикових матчів за місця у вищій лізі
У суботу, 10 червня, були зіграні перші стикові матчі за місця в Українській Прем'єр-лізі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матчі-відповіді будуть зіграні 14 червня. Переможці гратимуть у наступному сезоні УПЛ, а ті, хто програє - у першій лізі.
Українська Прем'єр-ліга
Стикові матчі. Перші зустрічі
10 червня
"Інгулець" (Петрове, Кіровоградщина) - "ЛНЗ Черкаси" 1:1
Голи: Клименко, 46 - Тищенко, 57 (пен.)
"МФК Металург" (Запоріжжя) - "Верес" (Рівне) 1:0
Гол: Сад, 28
- У минулий вікенд в Україні зіграли останній тур Прем'єр-ліги.
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"Шахтар" набрав 72 очка та достроково здобув золоті медалі. "Дніпро-1" із 67 пунктами фінішував другим та випередив "Зорю", в якої також 67 балів, завдяки перевазі в особистих зустрічах (1:2, 3:0). "Динамо" з 60 очками фінішували четвертим.
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"Металіст" (22 пункти) та "Львів" (13) вилетіли до першої ліги.
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Напряму до УПЛ вийшли київська "Оболонь" та житомирське "Полісся", яке виграло змагання у першій лізі.
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