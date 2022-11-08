УПЛ: результати та розклад матчів 12-го туру чемпіонату України
У 12-му турі чемпіонату України з футболу лідер прем'єр-ліги "Дінпро-1" грає з "Колосом", "Шахтар" - з "Вересом", а "Динамо" зустрічається з "Олександрією"
Про це повідомляє Еспресо.TV
Чемпіонат України
12-й тур
8 листопада
13:00 - "Металіст" - "Металіст 1925"
13:00 - "Інгулець" - "Зоря"
9 листопада
13:00 - "Кривбас" - "Ворскла"
13:00 - "Колос" - "Дніпро-1"
15:00 - "Верес" - "Шахтар"
10 листопада
13:00 - "Львів" - "Рух"
13:00 - "Минай" - "Чорноморець"
15:00 - "Динамо" - "Олександрія"
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