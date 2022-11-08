Росіяни відступають з Херсона і будують 3 лінії оборони на лівому березі Дніпра. Колонка Сергія Згурця

У МЗС Китаю відреагували на ракетні обстріли РФ критичної інфраструктури в Україні

Виглядає так, що Росія знайшла для себе надійнішого та могутнішого союзника, ніж США для України, - Піонтковський