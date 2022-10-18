УПЛ: результати та розклад усіх матчів 8-го туру
У вівторок 18 жовтня у 8-му турі чемпіонату України з футболу зустрічаються "Львів" - "Верес", "Олександрія" - "Кривбас" та "Чорноморець" - "Зоря"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Чемпіонат України
8-й тур
18 жовтня
"Львів" - "Верес" 1:3
Голи: Бугай, 14 - Гайдучик, 17, Вовченко, 67, Шарай, 69
15:00 - "Олександрія" - "Кривбас"
15:00 - "Чорноморець" - "Зоря"
19 жовтня
13:00 - "Ворскла" - "Рух"
13:00 - "Дінпро-1" - "Інгулець"
15:00 - "Металіст 1925" - "Минай"
17:00 - "Шахтар" - "Колос"
20 жовтня
17:00 - "Динамо" - "Металіст"
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У неділю 16 жовтня у Львові "Шахтар" переграв "Динамо" у 7-му турі чемпіонату України з футболу
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