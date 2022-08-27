УПЛ: "Зоря" перемогла "Львів", "Ворскла" програла "Вересу". Результати усіх матчів 2 туру
У суботу, 27 серпня, у 2-му турі чемпіонату України з футболу відбуваються матчі "Ворскла" - "Верес", "Львів" - "Зоря" та "Металіст 1925" - "Чорноморець"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Чемпіонат України
2-й тур
27 серпня
"Ворскла" - "Верес" 1:2Голи: Скляр, 21 - Кучеров, 82, Шестаков, 90+7
"Львів" - "Зоря" 2:3Голи: Бойко, 12, Нич, 49 - Вантух, 8, Мішньов, 58, Алефіренко, 90+1
15:00 - "Металіст 1925" - "Чорноморець" - Пряма трансляція на Setanta Sports
28 серпня
13:00 - "Колос" - "Рух" - Setanta Sports
15:00 - "Шахтар" - "Кривбас" - Setanta Sports
17:00 - "Динамо" - "Дніпро-1" - Setanta Sports
29 серпня
13:00 - "Металіст" - "Інгулець" - Setanta Sports
15:00 - "Олександрія" - "Минай" - Setanta Sports
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23 серпня у Києві "Шахтар" у 1 турі чемпіонату України зіграв у нульову нічию з "Металістом 1925".
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