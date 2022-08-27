Про це повідомляє Еспресо.TV.

Чемпіонат України

2-й тур

27 серпня

"Ворскла" - "Верес" 1:2

: Скляр, 21 - Кучеров, 82, Шестаков, 90+7

"Львів" - "Зоря" 2:3

: Бойко, 12, Нич, 49 - Вантух, 8, Мішньов, 58, Алефіренко, 90+1

15:00 - "Металіст 1925" - "Чорноморець" - Пряма трансляція на Setanta Sports

28 серпня

13:00 - "Колос" - "Рух" - Setanta Sports

15:00 - "Шахтар" - "Кривбас" - Setanta Sports

17:00 - "Динамо" - "Дніпро-1" - Setanta Sports

29 серпня

13:00 - "Металіст" - "Інгулець" - Setanta Sports

15:00 - "Олександрія" - "Минай" - Setanta Sports

23 серпня у Києві "Шахтар" у 1 турі чемпіонату України зіграв у нульову нічию з "Металістом 1925".

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