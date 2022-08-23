Про це повідомляє Еспресо.TV.

Новий футбольний сезон в Україні в Києві о 13:00 розпочали "Шахтар" та "Металіст 1925". Гра між ним є першою офіційною, яка відбувається на "Олімпійському" після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В умовах воєнного стану футбольні матчі відбуватимуться без глядачів на трибунах. Під час повітряної тривоги ігри зупинятимуть, а команди відправлятимуться в укриття.

15 серпня УПЛ обрала офіційним транслятором чемпіонату України з футболу телекомпанію Setanta Sports.

22 серпня медіагрупа 1+1 media оголосила, що транслюватиме домашні матчі "Динамо", "Зорі", "Дніпра-1" та "Металіста".

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